В курском парке развлечений 4-летний ребенок сломал плечо

Следователи завели уголовное дело в отношении оператора парка развлечений. Сотрудницу подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Как рассказали в СК, 3 января оператор парка развлечений в одном из торгово-развлекательных центров Курска, находясь на рабочем месте, пропустила через турникет в детский лабиринт четырехлетнего мальчика, хотя в игровую зону разрешен допуск детей с пяти лет. В результате ребенок при падении получил закрытый перелом левой плечевой кости.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Изучается документация, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.