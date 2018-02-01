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В курском парке развлечений 4-летний ребенок сломал плечо

Сегодня, 12:32
В курском парке развлечений 4-летний ребенок сломал плечо
Следователи завели уголовное дело в отношении оператора парка развлечений. Сотрудницу подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Как рассказали в СК, 3 января оператор парка развлечений в одном из торгово-развлекательных центров Курска, находясь на рабочем месте, пропустила через турникет в детский лабиринт четырехлетнего мальчика, хотя в игровую зону разрешен допуск детей с пяти лет. В результате ребенок при падении получил закрытый перелом левой плечевой кости. 
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Изучается документация, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

 

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