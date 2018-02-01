Курянин штамповал десятки медсправок поддельными печатями

Полиция расследует преступную деятельность 62-летнего курянина. Пенсионер подозревается в изготовлении и использовании поддельных печатей и штампов одной из городских больниц. Как рассказали в УМВД, мужчина на протяжении нескольких лет заверял фальшивыми оттисками личные медицинские книжки сотрудников торговых предприятий, а также водительские справки для предоставления в ГИБДД. Куряне пытались сэкономить время, не проходя медкомиссию, а, возможно, хотели скрыть заболевания, при которых не могли продолжать трудовую деятельность. Следователи в каждом случае разбираются отдельно. Уже известно более чем о 20 аналогичных эпизодах. Печати и штампы, а также документы граждан, в которых подозреваемый сделал поддельные записи, изъяты и исследуются экспертами. К уголовной ответственности будет привлечён сам фигурант за изготовление штампов и печатей, а также куряне, которые использовали заведомо подложные документы.