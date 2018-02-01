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Курскэнерго проводит профориентационную работу среди студентов

Сегодня, 16:40
Курскэнерго проводит профориентационную работу среди студентов
Студенты третьего курса Финансового университета при правительстве РФ побывали с экскурсией в филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго». Они посетили Музей истории энергетики Курской области и Центр управления сетями (ЦУС).
В Музее ребят познакомили с историей становления и развития  электросетевого комплекса региона, рассказали о руководителях и заслуженных работниках Курской энергосистемы, продемонстрировали с помощью интерактивной карты поэтапную электрификацию населенных пунктов Курской области. В ЦУС студенты  увидели современное оборудование, с помощью которого оперативный персонал отслеживает работу энергообъектов в режиме реального времени, получает данные, необходимые для быстрого принятия решений в нештатных ситуациях.  
По окончании экскурсии ее участники поблагодарили энергетиков за интересную и насыщенную программу. «Такие мероприятия очень полезны. Они позволяют ребятам познакомиться с историей энергетики региона, которая богата традициями, ее сегодняшним днем, людьми, которые создавали электросетевой комплекс Курскэнерго», -  отметила доцент кафедры «Менеджмент и информационные технологии» Ольга Покрамович.  
Курскэнерго проводит большую профориентационную работу с подрастающим поколением. Регулярные ознакомительные экскурсии являются одной из ее важных составляющих. В текущем году на объектах филиала побывают более 400 школьников и студентов  учебных заведений региона.  

 

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