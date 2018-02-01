В Курской области отремонтируют 28 километров федеральных трасс

Росавтодор в 2018 году отремонтирует в Курской области 27,5 километров федеральных трасс и два моста. Как сообщили в Госкомпании, работы по капремонту развернутся на 13-километровом участке федеральной дороги Р-298 Курск-Воронеж в Горшеченском районе и на 10 км А-142 Тросна-Калиновка в Хомутовском районе. На этих участках планируется обновить дорожное покрытие, укрепить обочины, организовать водоотвод с проезжей части. Также должны быть отремонтированы старые и построены новые автобусные остановки, установлены дорожные знаки, барьерное ограждение, линии наружного освещения, нанесена разметка. В этом году запланирован ремонт участка автомагистрали М-2 «Крым» в Курском районе протяженностью 4,5 километра. Кроме того, на автомобильной дороге А-142 Тросна-Калиновка капитально отремонтируют мосты через реки М. Харасея и Осьманька.