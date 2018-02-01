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Недвижимость курян зарегистрирована в 46 регионах

Сегодня, 08:25
Недвижимость курян зарегистрирована в 46 регионах
В 2017 году услугой по регистрации недвижимости по экстерриториальному принципу воспользовались более 800 курян. Такие данные приводят в региональной администрации со ссылкой на Росреестр. Экстерриториальный принцип предоставляет заявителям возможность обращаться в Росреестр в любом регионе России, независимо от места нахождения объекта недвижимости, на который регистрируется право. География совершения сделок разнообразна. Куряне регистрировали недвижимость в 46 российских регионах: Рязанской, Брянской, Тверской, Томской, Смоленской, Нижегородской областях, Москве и Московской области, Крыму, Краснодарском крае, Петербурге и Ленинградской области и других.
Прием заявлений на кадастровый учет и (или) государственную регистрацию по экстерриториальному принципу осуществляется по адресу: г. Курск, проезд Сергеева, 10.
В целях экономии времени заявителей в указанном офисе для подачи документов по такому принципу осуществляется предварительная запись по телефону 8 (4712) 57-02-20.
График работы офиса приема можно уточнить по телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания Росреестра 8-800-100-34-34.

 

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