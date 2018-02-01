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Железногорец ради обещанного полумиллиона перевёл мошенникам 20 тысяч рублей

Сегодня, 08:17
Железногорец ради обещанного полумиллиона перевёл мошенникам 20 тысяч рублей
Железногорский пенсионер перевел телефонным мошенникам 20 тысяч рублей, поверив в их обещание о выгодной компенсации за «поддельный» биокалькулятор для лечения гипертонии. Как рассказали в УМВД, 82-летнему мужчине позвонили якобы из государственной инстанции и сообщили, что медицинский прибор, приобретенный им ранее, был контрафактом. Теперь железногорцу положена компенсация в 500 тысяч рублей. Однако для ее получения нужно заплатить «госпошлину» в 20 тысяч. После этого ему перезвонили якобы из банка и подтвердили эту информацию. Мужчина сделал, как ему указали. Только через несколько дней, не дождавшись обещанных денег, пенсионер понял, что стал жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

 

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