Железногорец ради обещанного полумиллиона перевёл мошенникам 20 тысяч рублей

Железногорский пенсионер перевел телефонным мошенникам 20 тысяч рублей, поверив в их обещание о выгодной компенсации за «поддельный» биокалькулятор для лечения гипертонии. Как рассказали в УМВД, 82-летнему мужчине позвонили якобы из государственной инстанции и сообщили, что медицинский прибор, приобретенный им ранее, был контрафактом. Теперь железногорцу положена компенсация в 500 тысяч рублей. Однако для ее получения нужно заплатить «госпошлину» в 20 тысяч. После этого ему перезвонили якобы из банка и подтвердили эту информацию. Мужчина сделал, как ему указали. Только через несколько дней, не дождавшись обещанных денег, пенсионер понял, что стал жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».