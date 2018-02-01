Прокуратура требует у курских властей определиться с главой фонда капремонта

К решению проблемы с кандидатурой руководителя Фонда «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» подключилась прокуратура. Уже подготовлено представление в комитет ЖКХ и ТЭК региона об устранении нарушений действующего законодательства, - сообщили в ведомстве. Напомним, ранее замминистра ЖКХ России Андрей Чибис жестко раскритиковал работу Фонда капремонта в Курской области. Недоумение Чибиса вызвало в том числе неоправданное затягивание вопроса по утверждению кандидатуры руководителя этой организации. Прежний гендиректор Виктор Бобрышев уволился в мае 2017 года. Затем исполняющим обязанности был назначен активист ОНФ Геннадий Баев.