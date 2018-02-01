поиск по сайту
 

Назначен исполняющий обязанности начальника Курской таможни

Сегодня, 12:51
Назначен исполняющий обязанности начальника Курской таможни
Приказом Федеральной таможенной службы России от 16 февраля  2018 года с 16 февраля по 15 мая исполняющим обязанности начальника Курской таможни назначен полковник таможенной службы Игорь Анатольевич  Алейников.
Игорь Анатольевич родился 27 марта 1964 года в Белгороде. Имеет два высших образования. В таможенных органах с 1995 года, прошел все ступени службы начиная с должности инспектора отдела по контролю за доставкой товаров Белгородской таможни  - до первого заместителя начальника по таможенному контролю этой же таможни.
Награжден ведомственными наградами: медалями «За службу в таможенных органах» I, II, III степени, «За усердие», «Дмитрий Бибиков», «За укрепление таможенного сотрудничества», «25 лет Федеральной таможенной службе», а также нагрудными знаками «Отличник таможенной службы» и «Ветеран таможенной службы».

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама