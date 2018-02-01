Назначен исполняющий обязанности начальника Курской таможни

Приказом Федеральной таможенной службы России от 16 февраля 2018 года с 16 февраля по 15 мая исполняющим обязанности начальника Курской таможни назначен полковник таможенной службы Игорь Анатольевич Алейников.

Игорь Анатольевич родился 27 марта 1964 года в Белгороде. Имеет два высших образования. В таможенных органах с 1995 года, прошел все ступени службы начиная с должности инспектора отдела по контролю за доставкой товаров Белгородской таможни - до первого заместителя начальника по таможенному контролю этой же таможни.

Награжден ведомственными наградами: медалями «За службу в таможенных органах» I, II, III степени, «За усердие», «Дмитрий Бибиков», «За укрепление таможенного сотрудничества», «25 лет Федеральной таможенной службе», а также нагрудными знаками «Отличник таможенной службы» и «Ветеран таможенной службы».



