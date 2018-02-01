В Курске ловить бродячих животных будет белгородская фирма

Комитет ЖКХ Курска провёл аукцион по определению подрядной организации на отлов и содержание безнадзорных животных. Его единственным участником и, соответственно, победителем стала белгородская фирма ООО «ЭкоСервис». Как пояснил председатель комитета ЖКХ Сергей Цуканов, работы будут осуществляться в соответствии с постановлением Администрации Курской области № 846-па от 10.11.2016 г. «Об утверждении порядка отлова и содержания безнадзорных животных на территории Курской области». В настоящее время завершается решение вопросов организационного характера, после чего организация приступит к исполнению обязанностей.

Пока же заявки на отлов бродячих животных горожане могут направлять комитету жилищно-коммунального хозяйства Курска по электронной почте jkhkursk@yandex.ru или по телефону 52-15-95.



