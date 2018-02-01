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«Метель» в Курске – во время учений эвакуировали школьников и студентов

Сегодня, 17:06
«Метель» в Курске – во время учений эвакуировали школьников и студентов
Сегодня в Курске под руководством оперативного штаба прошло антитеррористическое учение «Метель-ЮЗГУ-2018». Во время тренировки эвакуировали учащихся гимназии №44, а также профессорско-преподавательский состав, студентов и сотрудников из корпусов ЮЗГУ. Их перевезли в эвакопункты, где оказали медицинскую и психологическую помощь. В мэрии Курска отметили, что после учения были подведены итоги, выработаны рекомендации по повышению эффективности системы мер антитеррористической безопасности.

 

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