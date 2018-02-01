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В Касторенском районе собаку покусала бешеная лиса

Сегодня, 08:11
В Касторенском районе собаку покусала бешеная лиса
В Касторенском районе объявлен карантин по бешенству. Причиной стал случай выявления этого заболевания в деревне Петровское - пояснили в областном Управлении ветеринарии. Местные жители привезли собаку из Белгородской области. Животное от бешенства не привили и отпустили погулять возле дома. Судя по всему, собаку покусала лиса, блуждавшая неподалеку. Пес вскоре заболел. Обращение к ветеринарам подтвердило страшный диагноз. Специалисты напоминают: прививка не только защитит питомца от заражения, но и избавит хозяев от неприятностей в виде курса уколов, который необходимо сделать владельцам погибших от бешенства животных.

 

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