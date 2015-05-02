Курские аграрии планируют собрать по 5 млн тонн зерна и свёклы

В Беловском районе на выездном совещании по вопросам АПК обсудили задачи на весенне-посевную кампанию. План на 2018-й год произвести не менее 5 млн тонн зерна, 5 млн тонн сахарной свеклы, увеличить производство тепличных овощей до 12-13 тысяч тонн. В зернопроизводстве важно увеличить урожайность. Приоритетными направлениями остается развитие садоводства, овощеводства открытого и закрытого грунта. В ближайшее время все курские хозяйства должны завершить закупку семян, минеральных удобрений, запасти горюче-смазочные материалы и подготовить машинно-тракторный парк. Свыше миллиона гектаров в этом году отведут под зерновые культуры, почти 400 тысяч - под масличные, более 100 тысяч - под свеклу. Начало посевной будет зависеть от погоды.



