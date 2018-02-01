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Сегодня на паркете СКК пройдет курское дерби

Сегодня, 08:14
Сегодня на паркете СКК пройдет курское дерби
Сегодня на паркете СКК пройдет «курское дерби» — «Динамо» сыграет с самой молодой командой женской Премьер-лиги по баскетболу «Инвентой». Начало матча в 19 часов. Встреча в первом круге завершилась победой подопечных Лукаса Мондело со счетом 85:60.

 

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