Сегодня на паркете СКК пройдет «курское дерби» — «Динамо» сыграет с самой молодой командой женской Премьер-лиги по баскетболу «Инвентой». Начало матча в 19 часов. Встреча в первом круге завершилась победой подопечных Лукаса Мондело со счетом 85:60.