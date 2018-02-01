Курская область просит у Минздрава денег на лечение редких болезней

В бюджете Курской области на ближайшие три года на лекарственное обеспечение отдельных категорий предусмотрено почти полмиллиарда рублей. Еще 89 миллионов должны выделить региону из федерального бюджета. Но этих денег недостаточно. Речь идет о лечении таких болезней как онкология, ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева, псориатический артрит. Обеспечить всех нуждающихся необходимыми лекарствами курские власти не в силах. Поэтому губернатор обратился за помощью в Минздрав. Александр Михайлов направил письмо главе ведомства Веронике Скворцовой, в котором попросил выделить дополнительные средства из резервного фонда Правительства РФ.