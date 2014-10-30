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В Курчатове задержали водителя с наркотиками

Сегодня, 08:18
В Курчатове задержали водителя с наркотиками
В Курчатове полицейские задержали 34-летнего водителя, подозреваемого в хранении запрещенных веществ. По информации УМВД, при патрулировании частного сектора стражи правопорядка обратили внимание на автомобиль. Водитель отечественной легковушки, увидев полицейских, стал нервничать, чем усилил их подозрения. При осмотре оперативники обнаружили у мужчины пачку из-под сигарет, в которой находился пакетик с веществом синтетического происхождения. Курянин признался: хотя на учете у наркологов не состоит, у него наркозависимость. Пакет с «синтетикой» приобрел через Интернет. Полицейские заметили его, когда курянин забирал закладку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

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