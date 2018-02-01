В Воронеже открылось «Студенческое ВСП»

19 февраля в главном офисе Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк в Воронеже состоялась встреча с участниками проекта «Студенческое ВСП». Этой аббревиатурой в Сбербанке принято называть филиалы. Проект предполагает создание на базе одного из дополнительных офисов Головного отделения по Воронежской области ПАО Сбербанк платформы для обучения и практики студентов 4-5 курсов экономических факультетов ведущих вузов столицы Черноземья. Основной целью проекта является формирование кадрового резерва Центрально-Черноземного банка на должности консультанта, менеджера по обслуживанию и старшего менеджера по обслуживанию.

Планируется, что в группе будет заниматься 25 человек. На первом этапе это студенты Воронежского государственного аграрного университета. Занятия с ними будут проводиться 2 раза в месяц в одном из филиалов банка, а также в брендированной аудитории ВГАУ, которая будет использоваться и в других совместных проектах Сбербанка и вуза.

Обучать студентов станут внутренние тренеры Сбербанка и эксперты от Блока «Розничный бизнес» по специально разработанным программам подготовки студентов, включающих обучение Soft skills, изучение продуктов и услуг Сбербанка, а также Distance Learning.

Планируется, что у проекта ежегодно будет две итерации – по 6 месяцев. На выходе Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк получит перспективных кандидатов на вакантные должности в Блоке «Розничный бизнес» из числа участников проекта «Студенческое ВСП». Ребята уже будут подготовлены к работе в банке.

На мероприятии, посвященном открытию проекта, присутствовали заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александр Закурдаев, директор Управления Центра развития талантов ЦЧБ Татьяна Некравцева, заместитель управляющего Головным отделением по Воронежской области Сергей Полянский, кандидат экономических наук, декан, заведующий кафедрой финансов и кредита Воронежского государственного аграрного университета Александр Агибалов.

- Сбербанк сегодня – это большая компания, которая одна из немногих предоставляет безграничные возможности в плане развития, обучения, где при желании можно сделать блестящую карьеру, - рассказал о перспективах работы в Сбербанке Александр Закурдаев. – Мы решили не ждать, когда вы окончите агроуниверситет. Хотим, чтобы уже в 2018 году вы стали нашими сотрудниками. Программа предусматривает и обучение, и практические занятия – как в вузе, так и на площадках банка.

- Согласно статистике, в 2017 году в Центрально-Черноземном банке насчитывалось 307 сотрудников – бывших выпускников аграрного университета, - сообщил Александр Агибалов. - Мы очень тесно сотрудничаем с банком, и я хочу, чтобы студенты впитали в себя те знания, которые им дадут здесь. А руководству Сбербанка хочу пожелать получить удовольствие от общения с нашими студентами.

Официальная часть завершилась посвящением ребят в участники проекта: каждый получил своеобразный «студенческий билет», а также подарок – книги из «Библиотеки Сбербанка».



