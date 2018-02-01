На 2-й Агрегатной попавший под колеса мальчик сломал ключицу

20 февраля в Железнодорожном округе Курска в ДТП пострадал ребенок. Как рассказал старший инспектор по пропаганде отдела ГИБДД по Курску Александр Мальцев, авария произошла примерно в 14.30 возле дома №4«А» по улице 2-я Агрегатная. Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле, предположительно, на "Газели" допустил наезд на 10-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте. По словам очевидцев, водитель остановился, вышел из машины и поинтересовался, как ребенок себя чувствует. Тот ответил, что с ним всё в порядке. Тогда мужчина уехал. Позже мальчик обратился в больницу, где у него диагностировали перелом ключицы. Теперь идет розыск водителя, который уехал с места ДТП. Очевидцев происшествия, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просят сообщить по телефону дежурной части ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712) 36-70-01, 36-70-02.