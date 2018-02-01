На Пучковке выскочившая на дорогу женщина спровоцировала ДТП с пострадавшим

20 февраля выскочившая на дорогу женщина спровоцировала ДТП с пострадавшим. Оно произошло примерно в 13.30 возле дома №46 по улице Пучковка - сообщили в Госавтоинспекции.

По словам очевидцев, женщина увидела, что к остановке, расположенной на другой стороне дороги, подъезжает троллейбус, и выбежала на пешеходный переход. Водитель автомобиля «Фольксваген Туарег» резко затормозил. Женщина благополучно перешла дорогу. Однако среагировать не успел водитель ВАЗа 12-й модели, который следовал за иномаркой. 21-летний водитель врезался в зад «Туарегу». В результате пострадала 50-летняя пассажирка отечественной легковушки.