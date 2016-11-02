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В Суджанском районе чиновника уволили за трудоустройство дочери

Сегодня, 12:25
В Суджанском районе чиновника уволили за трудоустройство дочери

Прокуратура Суджанского района проверила исполнение антикоррупционного законодательства, связанного с урегулированием конфликта интересов.

Выяснилось, что муниципальный служащий - начальник отдела культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта районной администрации принял на работу в качестве директора кинотеатра свою дочь. В соответствии с трудовым договором начальник отдела администрации района мог решать в отношении директора кинотеатра вопросы о предоставлении отпуска, начислении выплат компенсационного характера, привлечения к дисциплинарной и материальной ответственности. Меры, направленные на урегулирование конфликта интересов, предприняты не были.

Прокурор потребовал у главы администрации Суджанского района устранить нарушения. В итоге начальник отдела культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта администрации района был уволен.

 

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