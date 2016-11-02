В Суджанском районе чиновника уволили за трудоустройство дочери
Сегодня, 12:25
Прокуратура
Суджанского района проверила исполнение антикоррупционного законодательства,
связанного с урегулированием конфликта
интересов.
Выяснилось,
что муниципальный служащий - начальник отдела культуры, молодежной политики,
физкультуры и спорта районной администрации принял на работу в качестве
директора кинотеатра свою дочь. В соответствии с трудовым договором начальник
отдела администрации района мог решать в отношении директора кинотеатра вопросы
о предоставлении отпуска, начислении выплат компенсационного характера,
привлечения к дисциплинарной и материальной ответственности. Меры, направленные
на урегулирование конфликта интересов, предприняты не были.
Прокурор потребовал у главы администрации
Суджанского района устранить нарушения. В итоге начальник отдела культуры,
молодежной политики, физкультуры и спорта администрации района был уволен.