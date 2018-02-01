В Курскэнерго подвели итоги производственной деятельности в 2017 году

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» прошло расширенное производственное совещание, посвященное подведению итогов 2017 года и планированию деятельности на текущий год. В мероприятии приняли участие начальники районов электрических сетей (РЭС), заместители директора филиала, начальники управлений. Встречу провел руководитель Курскэнерго Александр Рудневский.

Энергетики обсудили итоги выполнения в минувшем году производственных программ ремонтов и технического обслуживания оборудования, снижения потерь, исполнении договоров техприсоединения и результаты работы с обращениями потребителей.

Как было отмечено в ходе совещания, все запланированные в отчетный период в Курскэнерго мероприятия производственной деятельности выполнены в полном объеме. Полезный отпуск электроэнергии потребителям превысил 4249 млн кВт*ч, при этом потери электроэнергии снизились на 455 млн кВт*ч, что ниже аналогичного периода 2016 года на 29 млн кВт*ч.

На 23 подстанциях напряжением 35-110 кВ и 406 трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах были проведены комплексные капитальные ремонты. Отремонтировано 2 606 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ. Реализация производственных программ в запланированном объеме обеспечивает успешное прохождение осенне-зимнего периода 2017-2018 г.

В 2017 году специалисты блока взаимодействия с потребителями Курскэнерго приняли 37264 обращения жителей Курской области, что на 39% больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. 2 626 обращений касались услуги технологического присоединения (ТП) к сетям. Было заключено 2 309 договора ТП. 2 135 из них исполнено, по оставшимся энергетики выполнят свои обязательства в законодательно установленные сроки. Общая мощность присоединенных к сетям энергопринимающих устройств потребителей составила 42,3 МВт.

Работу специалистов Курскэнерго жители региона оценивали в своих отзывах. В отчетный период в Курскэнерго поступило 3869 положительных отзывов от курян. Энергетиков благодарят за качественные и своевременно оказанные услуги.

Участники совещания много времени уделили обсуждению хода реализации первоочередных задач для Курскэнерго на 2018 год. Среди них – подготовка к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок 2018-2019 годов, реализация инвестиционной и ремонтной программ. В числе приоритетов филиала в текущем году также борьба с хищениями электроэнергии и совершенствование обратной связи с потребителями.

Кроме того, на совещании был озвучен рейтинг районов электрических сетей Курскэнерго. Лучшим в филиале по результатам производственной и финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году признан Обоянский РЭС, на втором месте Глушковский РЭС, на третьем месте - Фатежский РЭС.

Подводя итоги совещания, директор Курскэнерго Александр Рудневский поблагодарил коллег за хорошую работу, результатом которой стало повышение надежности электроснабжения потребителей, оперативности реагирования на внештатные ситуации на энергообъектах филиала.



