Курская таможня перекрыла канал поставки контрафактных запчастей

Курская таможня разоблачила махинации с поставками запчастей. В 2016 году компания, зарегистрированная в Подмосковье, через Курскую область ввезла в Россию крупную партию автомобильных запчастей известных иностранных торговых марок, якобы изготовленных в Объединенных Арабских Эмиратах. На таможне был представлен сертификат соответствия, выданный московской организацией. В графе «Изготовитель» была указана фирма из Дубая, а также филиалы заводов-изготовителей во всех странах мира. Тогда таможня пропустила товар. Однако при повторной проверке выяснилось, что все не так просто. Акт таможенного досмотра товара содержал информацию о том, что российская фирма — импортер ввезла автомобильные запчасти брендов «Nissan», «Kia», «Pegiot Sitroen», «Mitsubishi», «Honda». Производителям автомобилей направили запросы, так выяснилось, что у фирмы из Дубая не было контракта на производство и реализацию запчастей. Фирма из Эмиратов занималась переупаковкой и отправкой в Россию контрафакта. В отношении фирмы из Подмосковья составлен протокол об административном правонарушении. Ей грозит штраф до 300 тысяч рублей.



