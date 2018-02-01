Нетрезвый курянин угнал у подруги машину

Выясняются обстоятельства угона, который совершил 20-летний житель Льговского района. Молодого человека задержали сотрудники ДПС, заметившие автомобиль, выполняющий опасные маневры. Уехать далеко курянин не смог, так как был блокирован полицейскими, не позволившими ему выехать на оживленную дорогу. Выяснилось, что автомобиль молодому человеку не принадлежит. Под воздействием алкоголя машину он взял у знакомой девушки, которая, ничего не подозревая, отправилась в магазин. Задержанный ранее уже был лишен водительских прав за управление в нетрезвом виде. Теперь его ждет уголовное разбирательство за повторное вождение транспортом в состоянии опьянения. По факту угона также назначена проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.



