Курским депутатам запретили оскорбления и грубые слова

Сегодня Курская облдума утвердила Правила депутатской этики. Как пояснил спикер Николай Жеребилов, курский парламент был единственным, где такого документа не имелось. Выяснив это, куряне решили принять собственные правила. Против правил депутатской этики выступил представитель ЛДПР Владимир Федоров. Однако большинство проголосовало за принятие документа. В нем сказано, что на заседаниях депутаты должны обращаться друг к другу официально. Рекомендованная форма — «уважаемый депутат». По новым правилам, не допускается фамильярного и пренебрежительного обращения друг к другу, а также и использования грубых и некорректных обращений, тем более оскорблений. В личном поведении и быту народные избранники должны соблюдать общепринятые нормы морали и не вправе использовать депутатский статус в личных целях.