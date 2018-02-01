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Изменился порядок выделения земли многодетным семьям

Сегодня, 15:37
Изменился порядок выделения земли многодетным семьям
На сегодняшнем заседании курские думцы изменили порядок выдачи земли многодетным семьям. Если предложенный участок не устроил заявителя, он не будет задерживать очередь долгим выбором. Согласно предложенному законопроекту выделять участки будут по спискам. Если человек отказался, он уходит в конец очереди. Раньше же земельный участок выделяли путем жеребьевки. Человек тянет жребий, если его не устраивает участок, он в течение недели может отказаться от него, при этом оставаясь первым в очереди. Из-за этих проволочек и решили скорректировать местное законодательства. 

 

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