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Начали печатать бюллетени к президентским выборам

Сегодня, 08:04
Начали печатать бюллетени к президентским выборам
В Курской области начали печатать бюллетени к президентским выборам. Как сообщили в региональном Избиркоме, всего предстоит изготовить 937 389 бюллетеней. Завершить печать главных избирательных документов планируется 2 марта. Бюллетени будут двух видов: обычные и для использования при голосовании с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Избирательные бюллетени являются документами строгой отчетности, поэтому при их изготовлении дежурят сотрудники полиции. Типография обеспечивает все необходимые условия безопасности: постоянную охрану, видеонаблюдение, строгий пропускной режим на территорию предприятия.
Выборы Президента России состоятся 18 марта.

 

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