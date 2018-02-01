В Курской области начали печатать бюллетени к президентским выборам. Как сообщили в региональном Избиркоме, всего предстоит изготовить 937 389 бюллетеней. Завершить печать главных избирательных документов планируется 2 марта. Бюллетени будут двух видов: обычные и для использования при голосовании с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Избирательные бюллетени являются документами строгой отчетности, поэтому при их изготовлении дежурят сотрудники полиции. Типография обеспечивает все необходимые условия безопасности: постоянную охрану, видеонаблюдение, строгий пропускной режим на территорию предприятия.

Выборы Президента России состоятся 18 марта.



