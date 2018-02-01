У курян впереди три выходных

Сегодня у курян, впрочем, как и у всей России, последний рабочий день. Впереди три выходных. Завтра вся страна отметит День защитника Отечества. В Курске праздновать начнут сегодня. В 11 часов в филармонии состоится торжественное собрание. Завтра же День защитника Отечества начнется с церемонии возложения венков и цветов к воинским памятникам. В 9 часов она пройдет на Красной площади у стелы «Героям – курянам». Затем в 9.30 церемония продолжится на мемориальном комплексе «Курская дуга». В 10 часов венки и цветы возложат на мемориале Павшим в годы Великой Отечественной войны.



