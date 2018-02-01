В День защитника Отечества в Курске выставят военную технику

23 февраля, в День защитника Отечества, в России отметят 100-летие создания Красной армии. В Курске одним из самых зрелищных праздничных мероприятий обещает стать акция «Есть такая профессия – Родину защищать». Ее организует администрация города и командование курской бригады радиоэлектронной борьбы, которой исполняется 55 лет. Военные на Театральной площади расскажут горожанам о своей службе и покажут технику, отвечающую самым последним современным требованиям, подчас не имеющую аналогов в мире. У всех, кто придёт в этот день на акцию, будет возможность увидеть образцы этой техники, узнать, как она работает, и, конечно, отведать солдатской каши, приготовленной на полевой кухне, поучаствовать в старинной русской забаве – перетягивании каната. Выставка военной техники пройдет 23 февраля с 10.30 до 15.00 на Театральной площади.