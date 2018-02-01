Присяжные вынесли обвинительный приговор по нашумевшем делу о заказном убийстве

Сегодня в Курске присяжные вынесли приговор по нашумевшем делу о заказном убийстве. Ранее мы рассказывали: в 2015-м бывшая замдиректора завода КПД обвинялась в коммерческом подкупе. Чтобы избавить женщину от уголовного преследования, ее супруг вышел на ранее судимого Эдуарда Яковлева. Мужчина заплатил почти 3 млн рублей, чтобы тот уладил все проблемы с правоохранителями. Когда он понял, что его жене никто не помог, потребовал вернуть деньги. Тогда Яковлев вместе с братом нанял киллеров. 2 декабря 2015 года они убили курянина. Следствие длилось почти 3 года. Ленинский суд одному из убийц уже вынес приговор — 11 лет лишения свободы. Сегодня на скамье подсудимых второй исполнитель и два брата-заказчика. Вины своей не признали. Присяжные вынесли вердикт: виновны. В итоге братья Яковлевы за решеткой проведут 41 год на двоих. Второму исполнителю заказа — 3,5 года. А заместитель директора КПД, которую убитый пытался спасти от суда, уже давно на свободе. Ее освободили по амнистии.