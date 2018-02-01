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Доставлять курян в Москву будет авиакомпания «РусЛайн»

Сегодня, 17:23
Доставлять курян в Москву будет авиакомпания «РусЛайн»
В связи с авиакатастрофой лайнера АН-148, которая произошла 11 февраля, и невозможностью в полном объеме выполнить региональную программу полетов по маршрутам «Москва – Курск – Москва», «Санкт-Петербург – Курск – Санкт-Петербург» договор между администрацией Курской области и компанией «Саратовские авиалинии» расторгнут. Об этом сообщили в региональном комитете промышленности, транспорта и связи. Администрацией Курской области в срочном порядке проведена работа по выбору авиакомпании, готовой выполнить воздушные перевозки в 2018 году из аэропорта «Курск» по маршруту «Москва (Домодедово) – Курск – Москва (Домодедово)». С 25 февраля возобновляется регулярное авиасообщение со столицей на воздушном судне CRJ-200 на 50 мест авиакомпании «РусЛайн». 

 

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