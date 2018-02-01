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В курском дерби ожидаемо победили "динамовки"

Сегодня, 08:14
В курском дерби ожидаемо победили
Накануне на паркете СКК прошло курское дерби – встречались «Динамо» и новичок Премьер-лиги «Инвента». Победу ожидаемо одержали бело-голубые, которые проводят сезон без поражений. Итоговый счет 78:63. Главный тренер «Динамо» Лукас Мондело дал поиграть баскетболисткам из «Фарма» Валентине Кожухарь, Ольге Столяр и Анастасии Шувагиной. Столяр даже успела набрать 2 очка. Очередной дабл-дабл на счету динамовки Марии Вадеевой: 14 очков и 11 подборов. Наталья Жедик набрала 18 очков и сделала 8 подборов. По 10 очков принесли бело-голубым Ннемкади Огвумике и Эпифания Принц. 

 

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