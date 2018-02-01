5 семей получают ежемесячную выплату из материнского капитала

9 семей, проживающих в Курской области, обратились в учреждения ПФР с заявлениями на получение ежемесячных выплат из средств материнского капитала. По 5 заявлениям уже приняты положительные решения. Семьям установили выплату в 8 993 рубля в месяц. Это прожиточный минимум для детей за 2 квартал 2017 года.

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, первый выплатной период рассчитан на год. Затем при желании выплату можно продлить ещё на 6 месяцев.

В Пенфонде пояснили: если второй ребенок (родной или усыновленный) рожден в 2018 году, и доход на каждого члена семьи менее 14 587,5 руб. в месяц, то семья имеет право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Заявления принимаются не только в отделениях ПФР, но и в Многофункциональных центрах.



