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В Курске дорогу не поделили ВАЗ и «Форд»

Сегодня, 11:58
В Курске дорогу не поделили ВАЗ и «Форд»
21 февраля на дорогах области зарегистрирована единственная авария с пострадавшим. Она произошло около 9 утра возле дома №75 по улице Чайковского Курска. Как рассказал старший инспектор по пропаганде отдела ГИБДД по Курску Александр Мальцев, 35-летняя женщина двигалась за рулем автомобиля «Форд Фокус» со стороны улицы Чайковского в сторону поселка Лебяжье Курского района. При повороте налево она столкнулась со встречным ВАЗом 12-й модели. Автомобилистка получила ранение. В Госавтоинспекции подчеркнули: оба водителя были трезвы. 

 

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