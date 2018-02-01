В Курске дорогу не поделили ВАЗ и «Форд»

21 февраля на дорогах области зарегистрирована единственная авария с пострадавшим. Она произошло около 9 утра возле дома №75 по улице Чайковского Курска. Как рассказал старший инспектор по пропаганде отдела ГИБДД по Курску Александр Мальцев, 35-летняя женщина двигалась за рулем автомобиля «Форд Фокус» со стороны улицы Чайковского в сторону поселка Лебяжье Курского района. При повороте налево она столкнулась со встречным ВАЗом 12-й модели. Автомобилистка получила ранение. В Госавтоинспекции подчеркнули: оба водителя были трезвы.







