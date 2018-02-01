На курских дорогах проверят водителей на трезвость

В предстоящие выходные, которые продлятся 3 дня, сотрудники ГИБДД проверят водителей на трезвость. Рейды пройдут в Курске, а также в Рыльском, Льговском, Суджанском, Кореневском и ещё ряде районов области. Напомним, управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает административную ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение наступает уголовная ответственность. Любителю покататься нетрезвым за рулем грозит до двух лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами в течении трех лет.

Курян призывают сообщать о неадекватных водителях по телефону 02, с мобильного– 102; телефоны дежурной части Отдельного Батальона ДПС ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.