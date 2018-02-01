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У двух курянок мошенники выманили более 50 тысяч рублей

Сегодня, 12:17
У двух курянок мошенники выманили более 50 тысяч рублей
В Курске две девушки пострадали от действий мошенников. Обе потерпевшие хотели через сайт бесплатных объявлений продать личные вещи. Злоумышленники созвонились с курянками и после короткой беседы пожелали купить товары. Обещали перевести деньги на банковскую карту. Девушки согласились, и мошенники заставили их назвать не только номера кредиток, но и секретные коды, указанные на обороте. Так в распоряжении преступников оказалась информация, достаточная для снятия денег с банковского счёта. Последним этапом любой операции с картой является введение кода подтверждения, приходящего в СМС на телефон владельца. Аферисты выманили и эти данные у потерпевших, в результате похитив более 50 тысяч рублей. По каждому из фактов возбуждено уголовное дело. Мошенников разыскивает полиция. Им грозит до 5 лет лишения свободы. 

 

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