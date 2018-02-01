В Курской области зарегистрировали первое коллекторское агентство. Как сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, ведомство выдало первое свидетельство о внесении сведений о юрлице в специальный госреестр компаний, занимающихся возвратом просроченной задолженности. Эти обязанности возложены на приставов с 2017 года. Для включения в реестр юридическое лицо должно соответствовать требованиям, предъявляемым федеральным законодательством. Те агентства, которые в реестр не вошли, работать не имеют права. Напомним, закон о коллекторах наложил определенные ограничения на методы работы таких агентств. Например, нельзя звонить должникам чаще раза в день. Личные встречи возможны раз в неделю. Коллекторы не имеют права рассказывать о долге заемщика третьим лицам. Психологическое давление тоже запрещено.



