поиск по сайту
 

В Курской области зарегистрировали первое коллекторское агентство

Сегодня, 13:11
В Курской области зарегистрировали первое коллекторское агентство
В Курской области зарегистрировали первое коллекторское агентство. Как сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, ведомство выдало первое свидетельство о внесении сведений о юрлице в специальный госреестр компаний, занимающихся возвратом просроченной задолженности. Эти обязанности возложены на приставов с 2017 года. Для включения в реестр юридическое лицо должно соответствовать требованиям, предъявляемым федеральным законодательством. Те агентства, которые в реестр не вошли, работать не имеют права. Напомним, закон о коллекторах наложил определенные ограничения на методы работы таких агентств. Например, нельзя звонить должникам чаще раза в день. Личные встречи возможны раз в неделю. Коллекторы не имеют права рассказывать о долге заемщика третьим лицам. Психологическое давление тоже запрещено.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама