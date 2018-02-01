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В Курской области вводят режим повышенной готовности

Сегодня, 13:41
В Курской области вводят режим повышенной готовности
С 9 часов утра 23 февраля в Курской области вводится режим «Повышенная готовность». Он будет установлен до утра 27 февраля. В управлении по делам ГО и ЧС администрации Курска пояснили, что этот режим устанавливается в связи с грядущими аномальными холодами. По прогнозу синоптиков среднесуточная температура воздуха в эти дни будет 13-20 градусов мороза. Это на 7-13 градусов ниже климатической нормы. Все службы переводятся в режим «Повышенная готовность» с местным уровнем реагирования. Будет организована круглосуточная работа оперативных штабов.

 

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