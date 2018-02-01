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Курское «Динамо» разгромило «Енисей»

Сегодня, 08:44
Курское «Динамо» разгромило «Енисей»
Накануне вечером курское «Динамо» сделало подарок болельщикам ко Дню защитника Отечества. Наши баскетболистки одержали 15-ю победу подряд в женской Премьер-лиге, разгромив дома красноярский «Енисей» со счетом 103:80. Сделала результат трёхзначным Мария Вадеева за полторы минуты до финальной сирены. Доигрывал матч экспериментальный состав, включавший трех баскетболисток «Динамо-Фарм». Таким образом подопечные Мондело одержали 34-ю победу в сезоне подряд. Следующий матч «Динамо» проведет 28 февраля в рамках четвертьфинала женской «Евролиги». Серию до двух побед с итальянской «Фамилой» наши бело-голубые начнут в Курске. 

 

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