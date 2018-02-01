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Курские волейболистки принимают соперниц из Владивостока

Сегодня, 08:52
Курские волейболистки принимают соперниц из Владивостока
В субботу и воскресенье волейбольный клуб «ЮЗГУ-Атом» проведет два, возможно, самых главных домашних матча в сезоне. В 15-м туре женской Высшей лиге «А» курянки, занимающие второе место, принимают «Приморочку» из Владивостока, идущую третьей в турнирной таблице. Поединки с преследовательницами могут приблизить нашу команду к серебряным наградам чемпионата. Сейчас у курянок 21 победа и 58 очков в 28 матчах. В последнем туре в Череповце они поделили очки с лидером турнира «Северянкой». У дальневосточных волейболисток сейчас — 19 побед и 57 очков. В первом круге в столице Приморья соперницы «обменялись победами». Начало встреч в спорткомплексе ЮЗГУ сегодня и завтра в 17 часов. 

 

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