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В День защитника Отечества в пожаре погиб курянин

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В День защитника Отечества в пожаре погиб курянин
В День защитника Отечества в пожаре погиб курянин. Ранним утром 23 февраля в «Службу спасения» Золотухинского района поступило сообщение о ЧП в деревне Никулино. На место происшествия были направлены экстренные службы. Огнеборцы оперативно потушили деревянный дом. Однако огонь успел нанести серьезный урон. Он повредил внутренние помещения, кровлю, потолочные перекрытия. На пепелище обнаружили тело 65-летнего мужчины -хозяина дома. Погибший в «группу риска» не входил, находился на пенсии и вел подсобное хозяйство. Устанавливаются причины пожара. 

 

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