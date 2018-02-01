На 75-летие победы в Курской битве споёт Олег Газманов

На сайте госзакупок стартовал аукцион, который уже вызвал шквал недовольных комментариев в соцсетях. 23 августа в Курске запланирован концерт, посвящённый празднованию 75-ой годовщины победы в Курской битве. В качестве приглашенной звезды в праздновании примет участие народный артист РФ Олег Газманов. На его выступление планируется потратить 2 миллионе 860 тысяч рублей. При этом источником финансирования выступает Курская филармония.



