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На 75-летие победы в Курской битве споёт Олег Газманов

Сегодня, 08:04
На 75-летие победы в Курской битве споёт Олег Газманов
На сайте госзакупок стартовал аукцион, который уже вызвал шквал недовольных комментариев в соцсетях. 23 августа в Курске запланирован концерт, посвящённый празднованию 75-ой годовщины победы в Курской битве. В качестве приглашенной звезды в праздновании примет участие народный артист РФ Олег Газманов. На его выступление планируется потратить 2 миллионе 860 тысяч рублей. При этом источником финансирования выступает Курская филармония.  

 

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