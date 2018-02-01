В Курской области почти 400 кг польских груш раздавили бульдозером

На одном из плодоовощных складов Курска специалисты Россельхознадзора во время совместного рейда с полицией и таможней обнаружили груши из Польши. Эту продукцию запрещено ввозить в Россию, так как она подпадает под продуктовое эмбарго. На ящиках с грушами выявили маркировку польских производителей, а также следы удаления этикеток на упаковке. Каких-либо сопроводительных документов на товар предоставлено не было. В итоге более 380 кг продукции отправили на полигон ТБО, где ее раздавали бульдозером.



