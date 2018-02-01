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Более 5,5 тысяч курян проголосуют на президентских выборах не по прописке

Сегодня, 08:08
Более 5,5 тысяч курян проголосуют на президентских выборах не по прописке
В участковых избирательных комиссиях начался прием заявлений о голосовании по месту нахождения на выборах Президента России. В Курской области пункты приема заявлений открыты в 1162 участковых избиркомах. Кроме того, прием заявлений граждан продолжают вести 35 территориальных избирательных комиссий, 31 отделение МФЦ и портал «Госуслуги». Как пояснили в региональном избиркоме, если 18 марта гражданин будет находиться не по прописке, то он может воспользоваться новым порядком голосования по месту нахождения. По состоянию на 22 февраля более 5,5 тысяч курян уже подали такое заявление. Они принимаются до 12 марта включительно. 

 

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