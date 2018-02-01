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Более 200 курян получат выплаты на улучшение жилья

Сегодня, 08:14
Более 200 курян получат выплаты на улучшение жилья
Продолжается реализация госпрограммы обеспечения доступным и комфортным жильем. В 2017-м социальные выплаты получили 240 курян. Ветераны Великой Отечественной войны и молодые семьи — самые многочисленные категории льготников, получивших помощь в приобретении жилья. Также социальные выплаты предоставили еще 5 группам — гражданам, уволенным с военной службы, госслужащим, работникам бюджетной сферы, ветеранам, людям с ограниченными возможностями и семьям, имеющим детей-инвалидов, а также многодетным. Объем выплат всем категориям льготников превысил 213 млн рублей. В 2018 году улучшить свои жилищные условия при помощи государства смогут более 200 человек.

 

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