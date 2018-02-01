поиск по сайту
 

«Галс Девелопмент» приступил к отделке фасадов ЖК «Искра-Парк»

Сегодня, 14:34
«Галс Девелопмент» приступил к отделке фасадов ЖК «Искра-Парк»
Строительство городского квартала бизнес-класса «Искра-парк» будет завершено к концу текущего  года, как это и было запланировано компанией-застройщиком «Галс Девелопмент». На днях на фасадах жилого корпуса начался монтаж светопрозрачных конструкционных элементов.
 
Жилой корпус «Искра-Парка» представляет собой 10 секций переменной этажности, в которых насчитывается 772 апартамента. Кроме того, в квартал входят офисный и административный корпуса, подземная парковка на 1060 машиномест, прилегающая территория, благоустройство которой также уже готовится – всего около 3 гектар на Ленинградском проспекте.

Застройка этого района столицы осуществлялась в середине прошлого века, и архитектурный его облик соответствовал эпохе. Специалисты бюро SPEECH  в разработанном ими проекте «Искра-Парка» постарались поддержать общий стиль ансамбля. И это им удалось, по мнению вице-президента «Галс Девелопмент» по строительству Сергея Лицкевича: «мы уверены, что квартал займет достойное место в ряду легендарных и величественных зданий Ленинградского проспекта». Особенно поражает прихотливое решение жилого корпуса – каждая из 10 секций имеет свой неповторимый фасад, украшенный декоративными решетками, спроектированными на «Дизайн-студии Артемия Лебедева».

Следование исторической достоверности с исключительным художественным вкусом компания «Галс Девелопмент» уже не раз продемонстрировала и столице, и другим городам России. Пожалуй, самый заметный проект компании за последнее время – отреставрированный и явленный во всем своем историческом великолепии «Центральный детский магазин на Лубянке».

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама