«Галс Девелопмент» приступил к отделке фасадов ЖК «Искра-Парк»
Сегодня, 14:34
Строительство городского квартала бизнес-класса «Искра-парк» будет
завершено к концу текущего года, как это и было запланировано
компанией-застройщиком «Галс Девелопмент». На днях на фасадах жилого
корпуса начался монтаж светопрозрачных конструкционных элементов.
Жилой
корпус «Искра-Парка» представляет собой 10 секций переменной этажности,
в которых насчитывается 772 апартамента. Кроме того, в квартал входят
офисный и административный корпуса, подземная парковка на 1060
машиномест, прилегающая территория, благоустройство которой также уже
готовится – всего около 3 гектар на Ленинградском проспекте.
Застройка
этого района столицы осуществлялась в середине прошлого века, и
архитектурный его облик соответствовал эпохе. Специалисты бюро SPEECH в
разработанном ими проекте «Искра-Парка» постарались поддержать общий
стиль ансамбля. И это им удалось, по мнению вице-президента «Галс
Девелопмент» по строительству Сергея Лицкевича: «мы уверены, что квартал
займет достойное место в ряду легендарных и величественных зданий
Ленинградского проспекта». Особенно поражает прихотливое решение жилого
корпуса – каждая из 10 секций имеет свой неповторимый фасад, украшенный
декоративными решетками, спроектированными на «Дизайн-студии Артемия
Лебедева».
Следование исторической достоверности с
исключительным художественным вкусом компания «Галс Девелопмент» уже не
раз продемонстрировала и столице, и другим городам России. Пожалуй,
самый заметный проект компании за последнее время – отреставрированный и
явленный во всем своем историческом великолепии «Центральный детский
магазин на Лубянке».