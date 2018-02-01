В Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк состоялся полуфинал Кубка по менеджменту среди студентов «Управляй»

22 февраля 2018 года, г. Воронеж. В Воронеже в актовом зале Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк состоялся полуфинал Кубка по менеджменту среди студентов «Управляй». О масштабе события говорит тот факт, что на участие в Кубке было подано свыше 16,5 тысяч заявок, а по итогам отбора было отобрано 1000 лучших студентов.

Кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!» является частью открытой платформы проектов «Россия – страна возможностей», которая реализуется при поддержке Администрации Президента России. А главной целью проведения Кубка является выявление и поддержка студенческой молодежи с управленческим потенциалом, содействие в формировании у студентов востребованных рынком труда компетенций, началу их профессиональной деятельности.

Все эти цели и задачи созвучны Сбербанку, где в качестве основополагающей ценности выбрали опережающее развитие, в основе которого лежат знания и новые технологии. Кроме того, Сбербанк делает ставку на энергию молодых. Сегодня, например, только Центрально-Черноземный банк сотрудничает с 44 вузами и с 10 средне-специальными учебными заведениями региона. За год в различные подразделения ЦЧБ принимают на работу около 260 выпускников ведущих вузов региона. Ежегодно около 1200 студентов проходят практику в Центрально-Черноземном банке. На днях стартовал новый специализированный проект – «Студенческое ВСП».

В Центрально-Черноземном банке не скрывали, что готовы внимательно присмотреться к участникам Кубка по менеджменту «Управляй». Тем более, что в качестве экспертов в нем приняли участие сотрудники банка.

– Подобные проекты помогают оценить возможности современной молодежи, – подчеркнул Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин. – Я уверен в том, что любое последующее поколение лучше предыдущего, и наша задача – правильно оказать поддержку молодым талантам в том, чтобы они максимально раскрылись.

В Воронеже прошел один из трех полуфиналов Кубка «Управляй». В нем сразились 50 лучших студентов из Воронежа и Липецка, которые боролись за путевки в финал. Он состоится в Москве 11-12 марта.

- Кубок по менеджменту «Управляй» дает участникам уникальную возможность по дальнейшему развитию, поскольку 10 лучших студентов после подведения итогов в финале получат гранты на обучение в магистратуре ведущих вузов страны, - рассказал руководитель проекта Вячеслав Шоптенко.

Также лидеры конкурса примут участие во всемирном чемпионате по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge в 2018 году в составе российской сборной.