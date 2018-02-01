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У спасателей появилась страница в «Инстаграм»

Сегодня, 11:54
У спасателей появилась страница в «Инстаграм»
У регионального МЧС появился аккаунт в социальной сети «Инстаграм».  Спасатели делятся с подписчиками самыми яркими событиями ведомства и историями о случаях спасения. Самое главное место в ленте занимают фотографии сотрудников: пожарных, спасателей, инспекторов надзорной деятельности и ГИМС, водолазов, кинологов, саперов, всех тех, кто каждый день обеспечивает безопасность курян, - отметили в пресс-службе ведомства. Подписчики тоже могут присылать свои фотографии сотрудников МЧС во время ликвидации последствий различных ЧП, ветеранов ведомства. Подписывайтесь на страницу @mchs_46_kursk  Хештег #mchs_46_kursk. Добавим, у курских спасателей уже есть аккаунты в соцсетях "Вконтакте" и "Фейсбук".

 

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