У спасателей появилась страница в «Инстаграм»

У регионального МЧС появился аккаунт в социальной сети «Инстаграм». Спасатели делятся с подписчиками самыми яркими событиями ведомства и историями о случаях спасения. Самое главное место в ленте занимают фотографии сотрудников: пожарных, спасателей, инспекторов надзорной деятельности и ГИМС, водолазов, кинологов, саперов, всех тех, кто каждый день обеспечивает безопасность курян, - отметили в пресс-службе ведомства. Подписчики тоже могут присылать свои фотографии сотрудников МЧС во время ликвидации последствий различных ЧП, ветеранов ведомства. Подписывайтесь на страницу @mchs_46_kursk Хештег #mchs_46_kursk. Добавим, у курских спасателей уже есть аккаунты в соцсетях "Вконтакте" и "Фейсбук".







