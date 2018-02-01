«Инвента» разгромила ногинский «Спартак»

В воскресенье в Курске состоялся очередной матч женской баскетбольной Премьер-лиги. Дебютант турнира курская «Инвента» переиграла старожила — «Спартак» из подмосковного Ногинска - с крупным счетом 84:57. «Инвента» добилась 6-й победы в Премьер-лиге, улучшив свои шансы на попадание в итоговую восьмерку и плей-офф. Лучшими в составе курянок стали Ольга Фролкина — у неё 14 очков, Елизавета Шабанова набрала 13 баллов, Татьяна Сёма — 11 и Евгения Фролкина — 10. До окончания регулярного чемпионата «Инвенте» осталось провести три встречи. Две из них — с прямыми конкурентами: «Казаночкой» и новосибирским «Динамо».