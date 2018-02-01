Курянин помог задержать опасного грабителя

В Курске к уголовной ответственности привлекается ранее судимый мужчина, подозреваемый в серии разбоев. Злоумышленник за три дня совершил пять нападений на микрофинансовые организации в разных районах города. Он угрожал сотрудникам ножом. В одном случае грабителю удалось похитить более 30 тысяч рублей. Камеры видеонаблюдения позволили составить фотоориентировку на подозреваемого. Его розыском занимались сотрудники всех подразделений полиции. Оперуполномоченный Железнодорожного отдела заметил мужчину, подходящего по приметам на Союзной, и установил за ним слежку. Злоумышленник вошёл в офис компании микрозаймов на улице Ухтомского. Чуть позже за ним зашел полицейский и увидел на полу подозреваемого, который боролся с неизвестным мужчиной. Вместе с гражданином оперативник задержал преступника. Завладеть денежными средствами налётчик не успел. Выяснилось, что посетитель офиса случайно стал свидетелем вооружённого нападения и решил оказать сопротивление. Он сумел отобрать у преступника нож, но при этом получил ранение руки. К счастью, порез оказался неглубоким. Здоровью курянина, совершившего героический поступок, ничего не угрожает. По решению начальника УМВД России по Курску за активную гражданскую позицию и помощь правоохранительным органам мужчину наградили грамотой и ценным подарком - набором инструментов. Задержанный же сотрудничает со следствием и даёт признательные показания. За каждое разбойное нападение, совершённое с использованием оружия, ему может быть назначено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.