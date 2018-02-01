Около 10 утра 24 февраля в Курске водитель сбил на "зебре" пенсионерку и скрылся. Как сообщили в ГИБДД, авария произошла возле дома №22 по улице Красной Армии. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигался со стороны улицы Щепкина в сторону улицы Александра Невского. В пути следования он допустил наезд на 74-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая с ранением обратилась в больницу.

Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просьба сообщить по телефону отделения розыска ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области: 36-70-65 или по телефонам дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 36-70-01, 36-70-02.

По этим же номерам просят обращаться очевидцев другого подобного ДТП, которое произошло 22 февраля в 18:30 возле дома №8 по ул. Маяковского. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигаясь со стороны Октябрьской в сторону Станционной,сбил 19-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.







