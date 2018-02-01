В Курске на 20% превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

Курск входит в число 22 российских регионов и 9 городов, где отмечено превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом. Причем, эти сведения приводит НИИ гриппа Санкт-Петербурга. На сайте института есть интерактивная карта с данными мониторинга с 12 по 18 февраля. В ЦФО на первом месте стоит Рязань, где эпидпорог превышен на 20,6%. На втором — Курск, где эпидпорог превышен на 19,3%.

Любопытно, что Управление Роспотребнадзора по Курской области по итогам той же недели ни о каком превышении эпидпорога не сообщает. Есть обычное официальное сообщение о росте заболеваемости на 6,2%.

Издание «Друг для друга» приводит мнение начальника отдела управления Роспотребнадзора по Курской области Михаил Бернштейна. «Эти цифры — не повод для беспокойства. Речь о фоновом уровне респираторных инфекций, который зависит, в первую очередь, от погодных условий. Если говорить о гриппе, то за минувшую неделю было зафиксировано не более 10 случаев на всю область»,- пояснил Бернштейн.



